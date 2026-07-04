В Кремле ответили Зеленскому по поводу встречи в Константиновке: Путин готов принять его в Москве

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков прокомментировал предложение президента Владимира Зеленского о встрече с Владимиром Путиным в Константиновке в Донецкой области, заявив, что столицей РФ является Москва.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

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Что сказал Песков

В частности, он заявил, что Константиновка якобы полностью "перешла под контроль Вооруженных сил Российской Федерации".

"Если таким образом господин Зеленский выражает готовность приехать в Российскую Федерацию, мы это приветствуем. Но хотим напомнить, что президент Путин говорил о готовности принять его в Москве", — сказал пресс-секретарь диктатора.

Песков отметил, что столицей РФ все-таки является Москва, а не Константиновка.

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"Поэтому он может приехать в Москву, как только будет готов принять важные ответственные решения", — добавил он.

О каких решениях идет речь, Зеленскому якобы "хорошо известно".

Что предшествовало

Ранее в Генштабе подчеркнули, что Константиновка остается под контролем Сил обороны.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Путин лжет о захвате Константиновки. При этом президент подчеркнул: "Если Константиновка сейчас под контролем России, то, видимо, у Путина не будет проблем встретиться там со мной и найти дипломатические решения, чтобы наконец закончить войну".

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