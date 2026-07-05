Ударно-пошукові роботи українських пілотів БпЛА не дають ворогу закріпитися і зайняти Костянтинівку, - DeepState
Наразі в Костянтинівці тривають активні бої за місто. Ударно-пошукові роботи українських пілотів БпЛА не дають ворогу можливості закріпитися і зайняти місто.
Про це пише моніторинговий проєкт DeepState, повідомляє Цензор.НЕТ.
Бої на околицях та спроби просочування
За даними аналітиків, ворог підійшов до околиць населеного пункту, почав там закріплюватися і здійснювати просочування в глибину міста.
"Кацапи намагаються закріпитися на місцевості в районі Іллінівки та Новодмитрівки, щоб перекрити будь-який рух та контроль практично в усій Костянтинівці. Одночасно з цим тривають постійні інфільтрації в сам населений пункт, де московити несуть значні втрати", - розповіли у DeepState.
Аналітики зазначають, що обстановку в місті не можна назвати легкою та контрольованою, однак наголошують, що Костянтинівка залишається під контролем Сил Оборони України.
"Варто розуміти, що "флаговтики", які часто зустрічаються в мережі є виключно медійною складовою ворога, адже всіх піхотинців, які доживають до фіксації кадра знищують або беруть в полон", - пише DeepState.
Навіщо ворогу тимчасове перемир'я у місті?
У DeepState назвали "підступним планом" тимчасове перемир'я у Костянтинівці, яке Україні запропонувало Міноборони РФ.
"Це підступний план, на який ні в якому разі не можна погоджуватися, адже саме ударно-пошукові роботи наших пілотів не дають повноцінно закріпитися ворогу і зайняти місто. Як ми вже зазначали, що інфільтрація пояснюється кількісною перевагою противника та недостатньою кількістю піхоти наших сил. І саме ураження дронами доставляє противнику великих перешкод. Кацапи це розуміють і шукають будь-які можливості окупувати місто, де помирає багато їх солдат. Так само лицемірно пропонувати Україні припинити обстріли, коли саме кацапи знищують місто постійними ударами КАБами та дронами", - заявляють у DeepState.
На думку експертів, "лицемірно пропонувати Україні припинити обстріли", коли саме росіяни знищують місто постійними ударами КАБами та дронами.
"Категорично не можна погоджуватися на будь-які мирні тимчасові пропозиції ворога, адже це брехня, за якою ховається підступність", - сказано в публікації.
Що передувало
- Раніше у Генштабі наголосили, що Костянтинівка залишається під контролем Сил оборони.
- Своєю чергою, президент України Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор Путін бреше про захоплення Костянтинівки. Водночас президент наголосив, "якщо Костянтинівка зараз під контролем Росії, то, мабуть, у Путіна не буде проблеми там зі мною зустрітись і знайти дипломатичні рішення, щоб війну нарешті закінчити".
- 4 липня Міноборони РФ заявило про готовність провести "гуманітарну акцію" з передачі тіл загиблих українських військових у Костянтинівці.
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