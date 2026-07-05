Ударно-пошукові роботи українських пілотів БпЛА не дають ворогу закріпитися і зайняти Костянтинівку, - DeepState

Наразі в Костянтинівці тривають активні бої за місто. Ударно-пошукові роботи українських пілотів БпЛА не дають ворогу можливості закріпитися і зайняти місто.

Про це пише моніторинговий проєкт DeepState, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Бої на околицях та спроби просочування

За даними аналітиків, ворог підійшов до околиць населеного пункту, почав там закріплюватися і здійснювати просочування в глибину міста.

"Кацапи намагаються закріпитися на місцевості в районі Іллінівки та Новодмитрівки, щоб перекрити будь-який рух та контроль практично в усій Костянтинівці. Одночасно з цим тривають постійні інфільтрації в сам населений пункт, де московити несуть значні втрати", - розповіли у DeepState.

Аналітики зазначають, що обстановку в місті не можна назвати легкою та контрольованою, однак наголошують, що Костянтинівка залишається під контролем Сил Оборони України.

"Варто розуміти, що "флаговтики", які часто зустрічаються в мережі є виключно медійною складовою ворога, адже всіх піхотинців, які доживають до фіксації кадра знищують або беруть в полон", - пише DeepState.

Навіщо ворогу тимчасове перемир'я у місті?

У DeepState назвали "підступним планом" тимчасове перемир'я у Костянтинівці, яке Україні запропонувало Міноборони РФ.

"Це підступний план, на який ні в якому разі не можна погоджуватися, адже саме ударно-пошукові роботи наших пілотів не дають повноцінно закріпитися ворогу і зайняти місто. Як ми вже зазначали, що інфільтрація пояснюється кількісною перевагою противника та недостатньою кількістю піхоти наших сил. І саме ураження дронами доставляє противнику великих перешкод. Кацапи це розуміють і шукають будь-які можливості окупувати місто, де помирає багато їх солдат. Так само лицемірно пропонувати Україні припинити обстріли, коли саме кацапи знищують місто постійними ударами КАБами та дронами", - заявляють у DeepState.

На думку експертів, "лицемірно пропонувати Україні припинити обстріли", коли саме росіяни знищують місто постійними ударами КАБами та дронами.

"Категорично не можна погоджуватися на будь-які мирні тимчасові пропозиції ворога, адже це брехня, за якою ховається підступність", - сказано в публікації.

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Що передувало

Раніше у Генштабі наголосили, що Костянтинівка залишається під контролем Сил оборони.

Своєю чергою, президент України Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор Путін бреше про захоплення Костянтинівки. Водночас президент наголосив, "якщо Костянтинівка зараз під контролем Росії, то, мабуть, у Путіна не буде проблеми там зі мною зустрітись і знайти дипломатичні рішення, щоб війну нарешті закінчити".

4 липня Міноборони РФ заявило про готовність провести "гуманітарну акцію" з передачі тіл загиблих українських військових у Костянтинівці.

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