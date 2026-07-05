Місто перебуває під контролем Сил оборони України: військові про Костянтинівку на Донеччині. ВIДЕО
Українські військовослужбовці оприлюднили відео з різних районів Костянтинівки, підтвердивши, що місто перебуває під контролем Сил оборони України.
Про це йдеться в дописі 19 армійського корпусу, опублікованому 4 липня, повідомляє Цензор.НЕТ
"Заяви про нібито захоплення Костянтинівки - це черговий інформаційний фейк, покликаний створити ілюзію успіхів на тлі величезних втрат особового складу та провалу спроб досягти поставлених цілей", - сказано в повідомленні.
Водночас 19 АК зазначає, що противник не припиняє спроб інфільтрації та просування окремими групами, однак такі дії своєчасно виявляються, а ворог систематично знищується українськими захисниками.
"Костянтинівка тримається. Сили оборони України продовжують виконувати поставлені завдання", - наголошує 19-й АК.
На відео військовослужбовці ЗСУ розповідають, що вони перебувають у різних районах міста.
"44-я механізована бригада, 3-й батальйон. Дійсним доповідаємо, що станом на 04. 07,2026 року, ми знаходимося в місті Костянтинівка".
"Поліцейські полку "Сафарі" штурмової бригади "Лють" обороняємо Костянтинівку".
"Ми бійці 28-ї бригади, обороняємо Костянтинівку. Тримаємо оборону в місті Костянтинівка".
"Ми бійці 3-го механізованого батальйону 156-ї окремої механізованої бригади, утримуємо населений пункт Костянтинівка".
"Ми бійці 100-ї окремової механізованої бригади, тримаємо оборону в місті Костянтинівка".
"Ми бійці 1-го батальйона 218-ї бригади, знаходимося на обороні міста Костянтинівка".
"Ми бійці 36-ї бригади морської піхоти, захищаємо місто Κостянтинівка, знищуємо групи, які інфільструвалися".
"Місто перебуває під контролем Збройних сил України".
"Будемо стояти до кінця. Місто не здамо. Костянтинівка – це місто України".
Що передувало
- Раніше у Генштабі наголосили, що Костянтинівка залишається під контролем Сил оборони.
- Своєю чергою, президент України Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор Путін бреше про захоплення Костянтинівки. Водночас президент наголосив, "якщо Костянтинівка зараз під контролем Росії, то, мабуть, у Путіна не буде проблеми там зі мною зустрітись і знайти дипломатичні рішення, щоб війну нарешті закінчити".
- 4 липня Міноборони РФ заявило про готовність провести "гуманітарну акцію" з передачі тіл загиблих українських військових у Костянтинівці.
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По-друге, це вже проходили з "ви поняття не маете, що там в фортецi Бахмут", "ви поняття не маете, що там в фортецi Вугледар", "ви поняття не маете, що там в фортецi Курахово".
I це я мовчу за фортецю "Кринки", та фортецю "Тендрiвська коса", де теж "поняття не мали", а потiм звiдти надсилали десятки тiл загиблих, кого вiдправили встромити прапорець та зняти вiдосик.
Чому в цей раз повинно бути iнакше?