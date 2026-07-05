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Новини Відео Костянтинівський напрямок
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Місто перебуває під контролем Сил оборони України: військові про Костянтинівку на Донеччині. ВIДЕО

Українські військовослужбовці оприлюднили відео з різних районів Костянтинівки, підтвердивши, що місто перебуває під контролем Сил оборони України.

Про це йдеться в дописі 19 армійського корпусу, опублікованому 4 липня, повідомляє Цензор.НЕТ

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"Заяви про нібито захоплення Костянтинівки - це черговий інформаційний фейк, покликаний створити ілюзію успіхів на тлі величезних втрат особового складу та провалу спроб досягти поставлених цілей", - сказано в повідомленні.

Водночас 19 АК зазначає, що противник не припиняє спроб інфільтрації та просування окремими групами, однак такі дії своєчасно виявляються, а ворог систематично знищується українськими захисниками.

"Костянтинівка тримається. Сили оборони України продовжують виконувати поставлені завдання", - наголошує 19-й АК.

На відео військовослужбовці ЗСУ розповідають, що вони перебувають у різних районах міста.

"44-я механізована бригада, 3-й батальйон. Дійсним доповідаємо, що станом на 04. 07,2026 року, ми знаходимося в місті Костянтинівка".

"Поліцейські полку "Сафарі" штурмової бригади "Лють" обороняємо Костянтинівку".

"Ми бійці 28-ї бригади, обороняємо Костянтинівку. Тримаємо оборону в місті Костянтинівка".

"Ми бійці 3-го механізованого батальйону 156-ї окремої механізованої бригади, утримуємо населений пункт Костянтинівка".

"Ми бійці 100-ї окремової механізованої бригади, тримаємо оборону в місті Костянтинівка".

"Ми бійці 1-го батальйона 218-ї бригади, знаходимося на обороні міста Костянтинівка".

"Ми бійці 36-ї бригади морської піхоти, захищаємо місто Κостянтинівка, знищуємо групи, які інфільструвалися".

"Місто перебуває під контролем Збройних сил України".

"Будемо стояти до кінця. Місто не здамо. Костянтинівка – це місто України".

Читайте також: Росіяни не контролюють Костянтинівку, у місті триває оборона, - командир 19 АК Бакулін

Що передувало

  • Раніше у Генштабі наголосили, що Костянтинівка залишається під контролем Сил оборони.
  • Своєю чергою, президент України Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор Путін бреше про захоплення Костянтинівки. Водночас президент наголосив, "якщо Костянтинівка зараз під контролем Росії, то, мабуть, у Путіна не буде проблеми там зі мною зустрітись і знайти дипломатичні рішення, щоб війну нарешті закінчити".
  • 4 липня Міноборони РФ заявило про готовність провести "гуманітарну акцію" з передачі тіл загиблих українських військових у Костянтинівці.

Читайте також: РФ пропонує Україні тимчасове припинення вогню в Костянтинівці нібито для передачі тіл військових, - росЗМІ

Автор: 

Донецька область (11453) бойові дії (6078) ЗСУ (8936) Краматорський район (1324) Костянтинівка (608)
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Топ коментарі
+11
Суцільна, ніким не контрольвана сіра зона.
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05.07.2026 02:13 Відповісти
+10
Так і раніше казали про всі нині окуповані міста...
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05.07.2026 06:59 Відповісти
+9
По-перше, маю.

По-друге, це вже проходили з "ви поняття не маете, що там в фортецi Бахмут", "ви поняття не маете, що там в фортецi Вугледар", "ви поняття не маете, що там в фортецi Курахово".

I це я мовчу за фортецю "Кринки", та фортецю "Тендрiвська коса", де теж "поняття не мали", а потiм звiдти надсилали десятки тiл загиблих, кого вiдправили встромити прапорець та зняти вiдосик.

Чому в цей раз повинно бути iнакше?
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05.07.2026 02:59 Відповісти

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