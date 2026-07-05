Місто перебуває під контролем Сил оборони України: військові про Костянтинівку на Донеччині. ВIДЕО

Українські військовослужбовці оприлюднили відео з різних районів Костянтинівки, підтвердивши, що місто перебуває під контролем Сил оборони України.

Про це йдеться в дописі 19 армійського корпусу, опублікованому 4 липня, повідомляє Цензор.НЕТ

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

"Заяви про нібито захоплення Костянтинівки - це черговий інформаційний фейк, покликаний створити ілюзію успіхів на тлі величезних втрат особового складу та провалу спроб досягти поставлених цілей", - сказано в повідомленні.

Водночас 19 АК зазначає, що противник не припиняє спроб інфільтрації та просування окремими групами, однак такі дії своєчасно виявляються, а ворог систематично знищується українськими захисниками.

"Костянтинівка тримається. Сили оборони України продовжують виконувати поставлені завдання", - наголошує 19-й АК.

На відео військовослужбовці ЗСУ розповідають, що вони перебувають у різних районах міста.

"44-я механізована бригада, 3-й батальйон. Дійсним доповідаємо, що станом на 04. 07,2026 року, ми знаходимося в місті Костянтинівка".

"Поліцейські полку "Сафарі" штурмової бригади "Лють" обороняємо Костянтинівку".

"Ми бійці 28-ї бригади, обороняємо Костянтинівку. Тримаємо оборону в місті Костянтинівка".

"Ми бійці 3-го механізованого батальйону 156-ї окремої механізованої бригади, утримуємо населений пункт Костянтинівка".

"Ми бійці 100-ї окремової механізованої бригади, тримаємо оборону в місті Костянтинівка".

"Ми бійці 1-го батальйона 218-ї бригади, знаходимося на обороні міста Костянтинівка".

"Ми бійці 36-ї бригади морської піхоти, захищаємо місто Κостянтинівка, знищуємо групи, які інфільструвалися".

"Місто перебуває під контролем Збройних сил України".

"Будемо стояти до кінця. Місто не здамо. Костянтинівка – це місто України".

Читайте також: Росіяни не контролюють Костянтинівку, у місті триває оборона, - командир 19 АК Бакулін

Що передувало

Раніше у Генштабі наголосили, що Костянтинівка залишається під контролем Сил оборони.

Своєю чергою, президент України Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор Путін бреше про захоплення Костянтинівки. Водночас президент наголосив, "якщо Костянтинівка зараз під контролем Росії, то, мабуть, у Путіна не буде проблеми там зі мною зустрітись і знайти дипломатичні рішення, щоб війну нарешті закінчити".

4 липня Міноборони РФ заявило про готовність провести "гуманітарну акцію" з передачі тіл загиблих українських військових у Костянтинівці.

Читайте також: РФ пропонує Україні тимчасове припинення вогню в Костянтинівці нібито для передачі тіл військових, - росЗМІ