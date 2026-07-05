Город находится под контролем Сил обороны Украины: военные о Константиновке в Донецкой области

Украинские военнослужащие обнародовали видео из разных районов Константиновки, подтвердив, что город находится под контролем Сил обороны Украины.

Об этом говорится в сообщении 19-го армейского корпуса, опубликованном 4 июля, сообщает Цензор.НЕТ

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"Заявления о якобы захвате Константиновки - это очередной информационный фейк, призванный создать иллюзию успехов на фоне огромных потерь личного состава и провала попыток достичь поставленных целей", - говорится в сообщении.

В то же время 19-я АК отмечает, что противник не прекращает попыток инфильтрации и продвижения отдельными группами, однако такие действия своевременно выявляются, а враг систематически уничтожается украинскими защитниками.

"Константиновка держится. Силы обороны Украины продолжают выполнять поставленные задачи", - подчеркивает 19-й АК.

На видео военнослужащие ВСУ рассказывают, что они находятся в разных районах города.

"44-я механизированная бригада, 3-й батальон. Докладываем, что по состоянию на 04.07.2026 года мы находимся в городе Константиновка".

"Полицейские полка "Сафари" штурмовой бригады "Лють" обороняем Константиновку".

"Мы — бойцы 28-й бригады, защищаем Константиновку. Удерживаем оборону в городе Константиновка".

"Мы — бойцы 3-го механизированного батальона 156-й отдельной механизированной бригады, удерживаем населенный пункт Константиновка".

"Мы — бойцы 100-й отдельной механизированной бригады, держим оборону в городе Константиновка".

"Мы — бойцы 1-го батальона 218-й бригады, находимся на обороне города Константиновка".

"Мы — бойцы 36-й бригады морской пехоты, защищаем город Константиновка, уничтожаем проникшие в город группы".

"Город находится под контролем Вооруженных сил Украины".

"Будем стоять до конца. Город не сдадим. Константиновка — это город Украины".

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Что предшествовало

Ранее в Генштабе подчеркнули, что Константиновка остается под контролем Сил обороны.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Путин лжет о захвате Константиновки. При этом президент подчеркнул: "Если Константиновка сейчас под контролем России, то, видимо, у Путина не будет проблем там встретиться со мной и найти дипломатические решения, чтобы наконец закончить войну".

4 июля Минобороны РФ заявило о готовности провести "гуманитарную акцию" по передаче тел погибших украинских военных в Константиновке.

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