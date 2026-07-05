Город находится под контролем Сил обороны Украины: военные о Константиновке в Донецкой области
Украинские военнослужащие обнародовали видео из разных районов Константиновки, подтвердив, что город находится под контролем Сил обороны Украины.
Об этом говорится в сообщении 19-го армейского корпуса, опубликованном 4 июля, сообщает Цензор.НЕТ
"Заявления о якобы захвате Константиновки - это очередной информационный фейк, призванный создать иллюзию успехов на фоне огромных потерь личного состава и провала попыток достичь поставленных целей", - говорится в сообщении.
В то же время 19-я АК отмечает, что противник не прекращает попыток инфильтрации и продвижения отдельными группами, однако такие действия своевременно выявляются, а враг систематически уничтожается украинскими защитниками.
"Константиновка держится. Силы обороны Украины продолжают выполнять поставленные задачи", - подчеркивает 19-й АК.
На видео военнослужащие ВСУ рассказывают, что они находятся в разных районах города.
"44-я механизированная бригада, 3-й батальон. Докладываем, что по состоянию на 04.07.2026 года мы находимся в городе Константиновка".
"Полицейские полка "Сафари" штурмовой бригады "Лють" обороняем Константиновку".
"Мы — бойцы 28-й бригады, защищаем Константиновку. Удерживаем оборону в городе Константиновка".
"Мы — бойцы 3-го механизированного батальона 156-й отдельной механизированной бригады, удерживаем населенный пункт Константиновка".
"Мы — бойцы 100-й отдельной механизированной бригады, держим оборону в городе Константиновка".
"Мы — бойцы 1-го батальона 218-й бригады, находимся на обороне города Константиновка".
"Мы — бойцы 36-й бригады морской пехоты, защищаем город Константиновка, уничтожаем проникшие в город группы".
"Город находится под контролем Вооруженных сил Украины".
"Будем стоять до конца. Город не сдадим. Константиновка — это город Украины".
Что предшествовало
- Ранее в Генштабе подчеркнули, что Константиновка остается под контролем Сил обороны.
- В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Путин лжет о захвате Константиновки. При этом президент подчеркнул: "Если Константиновка сейчас под контролем России, то, видимо, у Путина не будет проблем там встретиться со мной и найти дипломатические решения, чтобы наконец закончить войну".
- 4 июля Минобороны РФ заявило о готовности провести "гуманитарную акцию" по передаче тел погибших украинских военных в Константиновке.
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По-друге, це вже проходили з "ви поняття не маете, що там в фортецi Бахмут", "ви поняття не маете, що там в фортецi Вугледар", "ви поняття не маете, що там в фортецi Курахово".
I це я мовчу за фортецю "Кринки", та фортецю "Тендрiвська коса", де теж "поняття не мали", а потiм звiдти надсилали десятки тiл загиблих, кого вiдправили встромити прапорець та зняти вiдосик.
Чому в цей раз повинно бути iнакше?