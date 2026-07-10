Активність РФ на Сумщині зменшилася, крім Юнаківської громади, - ДПСУ

На Сумщині фіксується зменшення активності російських військ у смугах оборони, які утримують підрозділи Держприкордонслужби, але не всюди.

Про це розповів речник ДПСУ Андрій Демченко в телеефірі, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відомо

Так, за його словами, на Сумщині певна активність ворога проявляється лише на окремих напрямках, але загалом протягом останнього часу спостерігається зниження активності росіян щодо просування.

Утім, у районі Юнаківської громади окупанти продовжують атакувати позиції Сил оборони малими піхотними групами.

"Є певне зниження спроб противника щодо просування. Однак не на всіх ділянках. Зокрема, в межах Юнаківської громади противник і надалі застосовує піхотні групи для атак", — повідомив речник.

Водночас Демченко зауважив, що досягти якихось успіхів і просунутися далі ворог не може.

Читайте: Росія не відмовилася від плану захопити Донеччину до кінця року, - НГУ

Що передувало

Нагадаємо, напередодні головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що темпи просування російських військ скоротилися більш ніж удвічі. Зазначається, що раніше російська армія вела активні наступальні дії на 13 оперативних напрямках, а зараз таких напрямків залишилося максимум шість-сім.