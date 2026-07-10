Росія не відмовилася від плану захопити Донеччину до кінця року, - НГУ

Донецький напрямок залишається головною ціллю РФ, де зосереджені її основні сили та найкращі підрозділи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Ми-Україна" заявив начальник штабу ДАР ОАБр НГУ Ігор Яременко.

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"Ворог не зупиняється в спробах захопити якомога більше територій. Основа тактики майже не змінюється — невеликими піхотними групами продовжується наступ за підтримки артилерії, авіації та ударів КАБами. Також постійно зростає кількість дронів з обох сторін", - зазначив він.

Сили оборони посилюють оборону та засоби протидії

Водночас військовий зазначив, що Сили оборони України продовжують зміцнювати оборонні рубежі, зводити фортифікаційні споруди та підвищувати ефективність мобільних вогневих груп і засобів радіоелектронної боротьби.

Порівнюючи ситуацію на Куп'янському та Покровському напрямках, офіцер наголосив, що саме Донецький напрямок залишається пріоритетом для російського військового командування.

Донецький напрямок залишається головною ціллю РФ

"Пріоритетною ціллю РФ є захоплення всієї Донецької агломерації. Саме тому інтенсивність бойових дій на Донецькому напрямку дуже висока. Там сконцентровано набагато більше особового складу, техніки та бронетехніки. Найголовніше - всі "топові" підрозділи РФ знаходяться саме на Донецькому напрямку, тому що ворог не полишає надії до кінця року захопити Донеччину", - сказав він.

Яременко додав, що російські війська продовжують зазнавати значних втрат, однак це не впливає на їхні плани.

"Ворог зазнає шалених втрат щодня - більше тисячі військовослужбовців. Втрата техніки також колосальна. Але керівництву рф байдуже на життя своїх військових. Вони готові покласти тисячу, а якщо потрібно -і півтори тисячі людей заради захоплення будь-якого шматочка нашої землі", - наголосив він.

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