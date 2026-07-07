Оператори "Червоної Калини" розгромили логістику окупантів у тилу на Донеччині: знищено 15 одиниць техніки разом із піхотою. ВIДЕО

Оператори дронів 14-ї бригади "Червона Калина" 1-го корпусу Національної гвардії України "Азов" знищили логістичну техніку та живу силу російських окупантів у тилу на тимчасово окупованій частині Донецької області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, під ударами українських пілотів опинилися логістичні автомобілі, транспорт, який перевозив російську піхоту, паливозаправники, автомобілі УАЗ "Буханка" та військові вантажівки.

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Унаслідок серії точних ударів було знищено щонайменше 15 одиниць логістичної техніки противника, а також ліквідовано живу силу окупантів, яка перебувала в транспортних засобах.

Добірку бойової роботи оприлюднила 14-та бригада "Червона Калина" у своєму телеграм-каналі.

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