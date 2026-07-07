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Оператори "Червоної Калини" розгромили логістику окупантів у тилу на Донеччині: знищено 15 одиниць техніки разом із піхотою. ВIДЕО
Оператори дронів 14-ї бригади "Червона Калина" 1-го корпусу Національної гвардії України "Азов" знищили логістичну техніку та живу силу російських окупантів у тилу на тимчасово окупованій частині Донецької області.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, під ударами українських пілотів опинилися логістичні автомобілі, транспорт, який перевозив російську піхоту, паливозаправники, автомобілі УАЗ "Буханка" та військові вантажівки.
Унаслідок серії точних ударів було знищено щонайменше 15 одиниць логістичної техніки противника, а також ліквідовано живу силу окупантів, яка перебувала в транспортних засобах.
Добірку бойової роботи оприлюднила 14-та бригада "Червона Калина" у своєму телеграм-каналі.
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