Оператори зенітних дронів із підрозділу "Prime" знищили 27 російських безпілотників. ВIДЕО

У соціальних мережах опублікували відеозапис із фрагментами бойової роботи українських військовослужбовців, які спеціалізуються на протидії безпілотній авіації ворога. Воїни підрозділу "Prime" продемонстрували результати відбиття повітряних загроз та звітували про нейтралізацію майже трьох десятків БпЛА різних типів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, серед знешкодженої техніки зафіксовано як розвідувальні апарати, так і ударні дрони-камікадзе.

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Згідно з оприлюдненими даними, підрозділу вдалося вивести з ладу або знищити 27 безпілотних літальних апаратів російських окупаційних військ. До переліку ліквідованих повітряних цілей увійшли:

2 дороговартісні розвідувальні БпЛА "Мерлін-ВР";

17 розвідувальних безпілотників типу "Zala" та "Supercam";

2 апарати "КВО";

4 ударні дрони-камікадзе "Ланцет";

1 розвідувальний БпЛА "Орлан".

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Для протидії та знищення зазначених комплексів українські захисники застосовували засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ) та вогневі засоби ураження.

"Підрозділ Prime знешкодив 27 безпілотників, серед яких: 2 дуже дорогих Мерлін-ВР, 17 Zala, Supercam, 2 КВО, 4 Ланцети та Орлан", - зазначається у повідомленні.

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