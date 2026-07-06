Українські оператори перехоплювачів STING знищили 9 російських БпЛА за один наліт: серед них 5 "Шахедів". ВIДЕО

Пілоти BULAVA ББС ОПБр знищили 9 російських безпілотників під час одного з масованих повітряних нальотів противника.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ворожі БпЛА були перехоплені та знищені українськими дронами-перехоплювачами STING, розробленими командою "Диких шершнів".

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Зазначається, що перехоплювачі оснащені системою передачі відео Hornet Vision, однією з ключових особливостей якої є використання одностороннього каналу передачі відеосигналу, що значно підвищує стійкість комплексу до засобів радіоелектронної боротьби.

Унаслідок бойової роботи українських операторів було знищено 5 дронів-камікадзе типу "Шахед" та 4 безпілотники "Гербера".

Добірку бойової роботи оприлюднила команда "Дикі шершні" у своєму телеграм-каналі.

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