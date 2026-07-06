Украинские операторы перехватчиков STING уничтожили 9 БПЛА РФ за один налёт: среди них 5 "Шахедов". ВИДЕО

Пилоты BULAVA ББС ОПБр уничтожили 9 российских беспилотников во время одного из массированных воздушных налетов противника.

Как сообщает Цензор.НЕТ, вражеские БПЛА были перехвачены и уничтожены украинскими дронами-перехватчиками STING, разработанными командой "Диких шершней".

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Отмечается, что перехватчики оснащены системой передачи видео Hornet Vision, одной из ключевых особенностей которой является использование одностороннего канала передачи видеосигнала, что значительно повышает устойчивость комплекса к средствам радиоэлектронной борьбы.

В результате боевых действий украинских операторов было уничтожено 5 дронов-камикадзе типа "Шахед" и 4 беспилотника "Гербера".

Подборку боевых действий опубликовала команда "Дикие шершни" в своём Telegram-канале.

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