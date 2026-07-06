Украинские операторы перехватчиков STING уничтожили 9 БПЛА РФ за один налёт: среди них 5 "Шахедов". ВИДЕО
Пилоты BULAVA ББС ОПБр уничтожили 9 российских беспилотников во время одного из массированных воздушных налетов противника.
Как сообщает Цензор.НЕТ, вражеские БПЛА были перехвачены и уничтожены украинскими дронами-перехватчиками STING, разработанными командой "Диких шершней".
Отмечается, что перехватчики оснащены системой передачи видео Hornet Vision, одной из ключевых особенностей которой является использование одностороннего канала передачи видеосигнала, что значительно повышает устойчивость комплекса к средствам радиоэлектронной борьбы.
В результате боевых действий украинских операторов было уничтожено 5 дронов-камикадзе типа "Шахед" и 4 беспилотника "Гербера".
Подборку боевых действий опубликовала команда "Дикие шершни" в своём Telegram-канале.
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