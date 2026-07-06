РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11094 посетителя онлайн
Новости Видео Сбивание шахедов Уничтожение российских БПЛА Днепропетровщина
220 0

Украинские операторы перехватчиков STING уничтожили 9 БПЛА РФ за один налёт: среди них 5 "Шахедов". ВИДЕО

Пилоты BULAVA ББС ОПБр уничтожили 9 российских беспилотников во время одного из массированных воздушных налетов противника.

Как сообщает Цензор.НЕТ, вражеские БПЛА были перехвачены и уничтожены украинскими дронами-перехватчиками STING, разработанными командой "Диких шершней".

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Отмечается, что перехватчики оснащены системой передачи видео Hornet Vision, одной из ключевых особенностей которой является использование одностороннего канала передачи видеосигнала, что значительно повышает устойчивость комплекса к средствам радиоэлектронной борьбы.

В результате боевых действий украинских операторов было уничтожено 5 дронов-камикадзе типа "Шахед" и 4 беспилотника "Гербера".

Подборку боевых действий опубликовала команда "Дикие шершни" в своём Telegram-канале.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пограничники "Стальной границы" уничтожили 18 российских БПЛА на Сумщине: среди них "Молнии", "Герберы" и "Италмасы". ВИДЕО

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Бойцы 66-й ОМБр показали, как российские БПЛА "Молния" выдают позиции оккупантов. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (23239) атака (1693) ВСУ (7928) дроны (7542) Дикие шершни (286) Шахед (2303) перехватчик (121)
Поделиться:
Подытожить:

Загрузка...

 
 