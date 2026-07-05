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Пограничники "Стальной границы" уничтожили 18 российских БПЛА на Сумщине: среди них "Молнии", "Герберы" и "Италмасы". ВИДЕО

Операторы дронов пограничной бригады "Стальная граница" сбили 18 российских беспилотников во время отражения воздушных атак в Сумской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские пилоты в зоне ответственности бригады перехватили и уничтожили вражеские БПЛА различных типов.

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Среди сбитых воздушных целей — 9 беспилотников "Молния", 4 "Герберы", 3 "Италмаса" и 2 дрона Zala.

Каждый уничтоженный российский беспилотник — это спасенные жизни украинских военных и мирных жителей, а также сохраненная гражданская и критическая инфраструктура.

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