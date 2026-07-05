Прикордонники "Сталевого кордону" знищили 18 російських БпЛА на Сумщині: серед них "Молнії", "Гербери" та "Італмаси". ВIДЕО
Оператори дронів прикордонної бригади "Сталевий кордон" уразили 18 російських безпілотників під час відбиття повітряних атак на Сумщині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські пілоти у смузі відповідальності бригади перехопили та знищили ворожі БпЛА різних типів.
Серед збитих повітряних цілей - 9 безпілотників "Молнія", 4 "Гербери", 3 "Італмаси" та 2 дрони Zala.
Кожен знищений російський безпілотник - це врятовані життя українських військових і мирних жителів, а також збережена цивільна та критична інфраструктура.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль