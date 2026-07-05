Прикордонники "Сталевого кордону" знищили 18 російських БпЛА на Сумщині: серед них "Молнії", "Гербери" та "Італмаси". ВIДЕО

Оператори дронів прикордонної бригади "Сталевий кордон" уразили 18 російських безпілотників під час відбиття повітряних атак на Сумщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські пілоти у смузі відповідальності бригади перехопили та знищили ворожі БпЛА різних типів.

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Серед збитих повітряних цілей - 9 безпілотників "Молнія", 4 "Гербери", 3 "Італмаси" та 2 дрони Zala.

Кожен знищений російський безпілотник - це врятовані життя українських військових і мирних жителів, а також збережена цивільна та критична інфраструктура.

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