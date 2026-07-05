Бійці 66-ї ОМБр показали, як російські БпЛА "Молнія" видають позиції окупантів. ВIДЕО

Російські війська через ускладнену логістику дедалі частіше використовують ударні безпілотники типу "Молнія" для доставки вантажів на передові позиції.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це розповіли у 66-й окремій механізованій бригаді імені князя Мстислава Хороброго.

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Зазначається, що раніше окупанти переважно переносили боєкомплект і провізію пішки, однак тепер усе частіше переобладнують ударні "Молнії" для виконання логістичних завдань, підвішуючи до них необхідні вантажі.

Втім, такий спосіб постачання має для противника серйозний недолік. Часті польоти цих БпЛА демаскують місця розташування російських підрозділів, після чого по виявлених цілях відпрацьовують ударні дрони батальйону безпілотних систем MARA.

Таким чином окупанти не лише втрачають самі безпілотники, а й видають місцерозташування власних позицій на передовій.

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