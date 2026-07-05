Українська авіація знищила пункти управління та майстерні БпЛА окупантів ударами авіабомб GBU-62. ВIДЕО

Українська авіація завдала серії потужних ударів по пунктах управління та майстернях безпілотників російських окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, кадрами бойової роботи поділився один з українських пілотів у своєму телеграм-каналі "Соняшник".

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Зазначається, що екіпажі винищувачів Повітряних сил України завдали ударів по ворожих цілях авіабомбами GBU-62.

Унаслідок точних влучань пункти управління, майстерні БпЛА та місця дислокації противника були знищені разом із особовим складом, який перебував усередині.

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