Українська авіація знищила пункти управління та майстерні БпЛА окупантів ударами авіабомб GBU-62. ВIДЕО
Українська авіація завдала серії потужних ударів по пунктах управління та майстернях безпілотників російських окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, кадрами бойової роботи поділився один з українських пілотів у своєму телеграм-каналі "Соняшник".
Зазначається, що екіпажі винищувачів Повітряних сил України завдали ударів по ворожих цілях авіабомбами GBU-62.
Унаслідок точних влучань пункти управління, майстерні БпЛА та місця дислокації противника були знищені разом із особовим складом, який перебував усередині.
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