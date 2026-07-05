Рашист зафільмував останні секунди перед ударом українського дрона по бліндажу: "Пытается сюда. Всё, п#зда". ВIДЕО
Російський військовий зафільмував останні секунди перед влучанням українського ударного безпілотника у бліндаж, де переховувалися окупанти.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на кадрах чути характерний звук наближення БпЛА, після чого лунає потужний вибух.
Під час запису російські військові обговорюють, що український дрон намагається дістатися їхнього укриття, та визнають, що тікати вже запізно.
Атака була здійснена українськими операторами дронів на Донецькому напрямку.
Унаслідок влучання бліндаж було знищено, а особовий склад противника всередині зазнав ураження.
"Пытается сюда. Всё, п#зда", - каже один із російських військових за мить до удару.
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