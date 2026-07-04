Бійці ДПСУ показали добірку знищення російських дронів. ВIДЕО

Українські прикордонники оприлюднили добірку кадрів ефективної протидії російським безпілотникам під час повітряних атак та розвідки ворога.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Державна прикордонна служба України продовжує ефективно захищати українське небо, застосовуючи для боротьби з ворожими БпЛА стрілецьку зброю, засоби протиповітряної оборони, радіоелектронної боротьби та новітні дрони-перехоплювачі.

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Лише протягом червня підрозділи ДПСУ припинили політ понад 8 тисяч російських безпілотників. Серед них — майже 900 ударних БпЛА типу "Шахед" та "Гербера".

На кадрах видно, як воїни ДПСУ зі стрілецької зброї збивають російські дрони, які атакували українські міста та вели повітряну розвідку позицій Сил оборони.

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