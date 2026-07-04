Рашист зафільмував момент удару дрона "Hornet" по російській "Ниві": "Опять Нива нах#й". ВIДЕО

Український дрон-камікадзе "Hornet" влучно атакував російську логістичну техніку на Донецькому напрямку, а момент ураження зафільмував один із окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, російські військові намагалися збити безпілотник зі стрілецької зброї, однак це не завадило дрону точно уразити автомобіль УАЗ "Нива".

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У результаті влучання російську техніку було знищено.

"Всё чётко. Бл#дь, опять Нива нах#й", - кричить емоційно окупант після удару БпЛА по техніці.

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