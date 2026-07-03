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Новини Відео Африканські найманці армії РФ
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Український дрон ганяє полем російського "мальчіка в трусіках" із Африки. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому український дрон знищує російського окупанта з-поміж африканських найманців.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, безпілотник заскочив найманця серед поля. На відеозаписі видно, як африканець, вдягнений у самі лише труси та російську армійську літню куртку, довго намагається уникнути удару, швидко бігаючи полем. 

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Автор: 

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Топ коментарі
+37
Родич пушкіна
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03.07.2026 14:15 Відповісти
+33
Типовий такий, сруськай печеніг в степах України?
Далеко забігло теля…
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03.07.2026 14:06 Відповісти
+26
От не *** по пасовищу бігати, бананів там нема.
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03.07.2026 14:02 Відповісти

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