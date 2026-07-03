Український дрон ганяє полем російського "мальчіка в трусіках" із Африки. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому український дрон знищує російського окупанта з-поміж африканських найманців.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, безпілотник заскочив найманця серед поля. На відеозаписі видно, як африканець, вдягнений у самі лише труси та російську армійську літню куртку, довго намагається уникнути удару, швидко бігаючи полем.

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