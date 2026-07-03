Украинский дрон гоняет по полю российского "мальчика в трусиках" из Африки

В сети появилась видеозапись, на которой украинский дрон уничтожает российского оккупанта среди африканских наемников.

Как сообщает Цензор.НЕТ, беспилотник застал наемника в поле. На видеозаписи видно, как африканец, одетый только в трусы и российскую армейскую летнюю куртку, долго пытается уклониться от удара, быстро бегая по полю.

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