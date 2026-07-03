13 984 44
Украинский дрон гоняет по полю российского "мальчика в трусиках" из Африки
В сети появилась видеозапись, на которой украинский дрон уничтожает российского оккупанта среди африканских наемников.
Как сообщает Цензор.НЕТ, беспилотник застал наемника в поле. На видеозаписи видно, как африканец, одетый только в трусы и российскую армейскую летнюю куртку, долго пытается уклониться от удара, быстро бегая по полю.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Далеко забігло теля…