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Новости Видео Африканские наемники в РФ
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Украинский дрон гоняет по полю российского "мальчика в трусиках" из Африки

В сети появилась видеозапись, на которой украинский дрон уничтожает российского оккупанта среди африканских наемников.

Как сообщает Цензор.НЕТ, беспилотник застал наемника в поле. На видеозаписи видно, как африканец, одетый только в трусы и российскую армейскую летнюю куртку, долго пытается уклониться от удара, быстро бегая по полю. 

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армия РФ (23251) Африка (305) уничтожение (10173) дроны (7542)
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Топ комментарии
+37
Родич пушкіна
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03.07.2026 14:15 Ответить
+33
Типовий такий, сруськай печеніг в степах України?
Далеко забігло теля…
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03.07.2026 14:06 Ответить
+26
От не *** по пасовищу бігати, бананів там нема.
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03.07.2026 14:02 Ответить

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