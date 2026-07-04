Українська авіація знищила бетонний підземний бункер окупантів, який використовувався для накопичення штурмовиків. ВIДЕО

Українська авіація завдала удару по бетонному підземному бункеру російських окупантів, який використовувався для накопичення особового складу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, авіаудар було завдано за коригуванням бійців 3-го мотопіхотного батальйону 58-ї окремої мотопіхотної бригади в зоні їхньої відповідальності.

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Зазначається, що підземний бункер використовувався російськими військовими для накопичення живої сили перед штурмовими діями, а також міг виконувати інші військові функції.

Унаслідок удару авіабомба пробила бетонні перекриття укриття, яке окупанти вважали надійним. Потужна вибухова хвиля вибила навіть металеві двері на входах до підземного сховища.

Після авіаудару до ураження об'єкта долучилися оператори ударних дронів, які остаточно зруйнували бункер та зробили його непридатним для подальшого використання.

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