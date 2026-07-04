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Українська авіація знищила бетонний підземний бункер окупантів, який використовувався для накопичення штурмовиків. ВIДЕО

Українська авіація завдала удару по бетонному підземному бункеру російських окупантів, який використовувався для накопичення особового складу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, авіаудар було завдано за коригуванням бійців 3-го мотопіхотного батальйону 58-ї окремої мотопіхотної бригади в зоні їхньої відповідальності.

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Зазначається, що підземний бункер використовувався російськими військовими для накопичення живої сили перед штурмовими діями, а також міг виконувати інші військові функції.

Унаслідок удару авіабомба пробила бетонні перекриття укриття, яке окупанти вважали надійним. Потужна вибухова хвиля вибила навіть металеві двері на входах до підземного сховища.

Після авіаудару до ураження об'єкта долучилися оператори ударних дронів, які остаточно зруйнували бункер та зробили його непридатним для подальшого використання.

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Автор: 

армія рф (21471) знищення (10503) бомбардування (389) 58 окрема мотопіхотна бригада (158) ЗСУ (8941) Повітряні сили (3534) пілот (161) винищувач (173)
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Топ коментарі
+14
От якби отка відкриваєш новини, а там було написано "Українська авіація знищила бетонний підземний бункер ***** вмісті з ******". Мабуть би пів планети відкорковували шампанське.
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04.07.2026 10:19 Відповісти
+9
100%, що цей бункер будували не орки. Вони в постійному повзучому наступі. Тому капітальні бетонні підземні споруди на лбз побудувати не могли. А от українські фортифікації, побудовані в місцях, непридатних для оборони і покинуті зсу при відступі дуже навіть ймовірно. Про їхнє використання наступаючими орками вже повідомлялось неодноразово. Хоча б один потужний зєльоний фортифікатор поніс покарання? Гроші освоєні, велика кількість просто вкрадена, відкати роздані, віли в Іспанія куплені. І з пройоба вже зліпили чергову потужну перемогу з феєричним відео.
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04.07.2026 10:23 Відповісти
+6
Вже більше 12 років чекаю на цю новину.
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04.07.2026 10:34 Відповісти

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