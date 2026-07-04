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Украинская авиация уничтожила бетонный подземный бункер оккупантов, который использовался для накопления штурмовиков. ВИДЕО

Украинская авиация нанесла удар по бетонному подземному бункеру российских оккупантов, который использовался для сосредоточения личного состава.

Как сообщает Цензор.НЕТ, авиаудар был нанесен по корректировке бойцов 3-го мотопехотного батальона 58-й отдельной мотопехотной бригады в зоне их ответственности.

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Отмечается, что подземный бункер использовался российскими военными для сосредоточения живой силы перед штурмовыми действиями, а также мог выполнять другие военные функции.

В результате удара авиабомба пробила бетонные перекрытия укрытия, которое оккупанты считали надежным. Мощная взрывная волна выбила даже металлические двери на входах в подземное укрытие.

После авиаудара к уничтожению объекта присоединились операторы ударных дронов, которые окончательно разрушили бункер и сделали его непригодным для дальнейшего использования.

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Автор: 

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Топ комментарии
+14
От якби отка відкриваєш новини, а там було написано "Українська авіація знищила бетонний підземний бункер ***** вмісті з ******". Мабуть би пів планети відкорковували шампанське.
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04.07.2026 10:19 Ответить
+9
100%, що цей бункер будували не орки. Вони в постійному повзучому наступі. Тому капітальні бетонні підземні споруди на лбз побудувати не могли. А от українські фортифікації, побудовані в місцях, непридатних для оборони і покинуті зсу при відступі дуже навіть ймовірно. Про їхнє використання наступаючими орками вже повідомлялось неодноразово. Хоча б один потужний зєльоний фортифікатор поніс покарання? Гроші освоєні, велика кількість просто вкрадена, відкати роздані, віли в Іспанія куплені. І з пройоба вже зліпили чергову потужну перемогу з феєричним відео.
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04.07.2026 10:23 Ответить
+6
Вже більше 12 років чекаю на цю новину.
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04.07.2026 10:34 Ответить

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