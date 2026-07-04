Украинская авиация уничтожила бетонный подземный бункер оккупантов, который использовался для накопления штурмовиков. ВИДЕО
Украинская авиация нанесла удар по бетонному подземному бункеру российских оккупантов, который использовался для сосредоточения личного состава.
Как сообщает Цензор.НЕТ, авиаудар был нанесен по корректировке бойцов 3-го мотопехотного батальона 58-й отдельной мотопехотной бригады в зоне их ответственности.
Отмечается, что подземный бункер использовался российскими военными для сосредоточения живой силы перед штурмовыми действиями, а также мог выполнять другие военные функции.
В результате удара авиабомба пробила бетонные перекрытия укрытия, которое оккупанты считали надежным. Мощная взрывная волна выбила даже металлические двери на входах в подземное укрытие.
После авиаудара к уничтожению объекта присоединились операторы ударных дронов, которые окончательно разрушили бункер и сделали его непригодным для дальнейшего использования.
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