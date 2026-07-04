Рашист снял на видео момент удара дрона "Hornet" по российской "Ниве": "Опять Нива нах#й". ВИДЕО

Украинский дрон-камикадзе "Hornet" точно поразил российскую логистическую технику на Донецком направлении, а момент поражения запечатлел один из оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, российские военные пытались сбить беспилотник из стрелкового оружия, однако это не помешало дрону точно поразить автомобиль УАЗ "Нива".

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В результате попадания российская техника была уничтожена.

"Всё чётко. Бл#дь, опять Нива нах#й", — эмоционально кричит оккупант после удара БПЛА по технике.

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