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Новости Видео Уничтожение российской техники Донетчина Удары по логистике РФ
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Рашист снял на видео момент удара дрона "Hornet" по российской "Ниве": "Опять Нива нах#й". ВИДЕО

Украинский дрон-камикадзе "Hornet" точно поразил российскую логистическую технику на Донецком направлении, а момент поражения запечатлел один из оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, российские военные пытались сбить беспилотник из стрелкового оружия, однако это не помешало дрону точно поразить автомобиль УАЗ "Нива".

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В результате попадания российская техника была уничтожена.

"Всё чётко. Бл#дь, опять Нива нах#й", — эмоционально кричит оккупант после удара БПЛА по технике.

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