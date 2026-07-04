Рашист снял на видео момент удара дрона "Hornet" по российской "Ниве": "Опять Нива нах#й". ВИДЕО
Украинский дрон-камикадзе "Hornet" точно поразил российскую логистическую технику на Донецком направлении, а момент поражения запечатлел один из оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, российские военные пытались сбить беспилотник из стрелкового оружия, однако это не помешало дрону точно поразить автомобиль УАЗ "Нива".
В результате попадания российская техника была уничтожена.
"Всё чётко. Бл#дь, опять Нива нах#й", — эмоционально кричит оккупант после удара БПЛА по технике.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль