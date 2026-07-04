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Новини Відео Знищення російського літака
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ГУР заявило про знищення російського МіГ-29 на аеродромі "Бельбек" в окупованому Криму. ВIДЕО

У ніч з 25 на 26 червня 2026 року під час удару по аеродрому "Бельбек" у тимчасово окупованому Криму було знищено винищувач МіГ-29 та аеродромну пускову установку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє телеграм-канал ГУР МО.

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"Майстри Департаменту безпілотних систем ГУР МО України атакували аеродром "Бельбек" у тимчасово окупованому Криму - внаслідок операції знищено російський винищувач Міг 29", - йдеться в повідомленні.

Крім того, одним ударом спецпризначенці ГУР також спалили аеродромну пускову установку - в момент ураження машина обслуговувала бойовий літак російських окупантів.

"Орієнтовні збитки агресора можуть становити десятки мільйонів доларів", - зазначили у ГУР.

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Автор: 

Крим (14226) знищення (10510)
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Топ коментарі
+11
Знайомий телефонував із Сум. Казав що рашисти палять наші поля з зерном і комбайни. Чому ми того самого не робимо з рашистами? Для того щоб палити рашистські поля і ліси не потрібно надважких і *********** дорогих дронів чи ракет. Чи до вас не доходить що війна зараз йде на виживання і залишиться тільки один той в кого буде що їсти і чим воювати
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04.07.2026 14:34 Відповісти
+5
Валіть всі літаки кацапські! Бомбіть литовища!
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04.07.2026 14:28 Відповісти
+3
Не вірте цим казочкам і іншим не розказуйте. У рашистів повно полів засіяних зерновими, яких вистачає і рашистам і ще й на продажу на експорт в обмін на зброю або на політичну підтримку. Зерно це така ж зброя як і нафта
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04.07.2026 14:54 Відповісти

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