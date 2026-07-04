ГУР заявило про знищення російського МіГ-29 на аеродромі "Бельбек" в окупованому Криму. ВIДЕО

У ніч з 25 на 26 червня 2026 року під час удару по аеродрому "Бельбек" у тимчасово окупованому Криму було знищено винищувач МіГ-29 та аеродромну пускову установку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє телеграм-канал ГУР МО.

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"Майстри Департаменту безпілотних систем ГУР МО України атакували аеродром "Бельбек" у тимчасово окупованому Криму - внаслідок операції знищено російський винищувач Міг 29", - йдеться в повідомленні.

Крім того, одним ударом спецпризначенці ГУР також спалили аеродромну пускову установку - в момент ураження машина обслуговувала бойовий літак російських окупантів.

"Орієнтовні збитки агресора можуть становити десятки мільйонів доларів", - зазначили у ГУР.

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