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ГУР заявило об уничтожении российского МиГ-29 на аэродроме "Бельбек" в оккупированном Крыму. ВИДЕО

В ночь с 25 на 26 июня 2026 года в ходе удара по аэродрому "Бельбек" во временно оккупированном Крыму были уничтожены истребитель МиГ-29 и аэродромная пусковая установка.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Telegram-канал ГУР МО.

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"Специалисты Департамента беспилотных систем ГУР МО Украины атаковали аэродром "Бельбек" во временно оккупированном Крыму — в результате операции уничтожен российский истребитель МиГ-29", — говорится в сообщении.

Кроме того, одним ударом спецназовцы ГУР также сожгли аэродромную пусковую установку — в момент поражения машина обслуживала боевой самолет российских оккупантов.

"Ориентировочные убытки агрессора могут составить десятки миллионов долларов", — отметили в ГУР.

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Автор: 

Крым (26037) уничтожение (10193)
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Топ комментарии
+11
Знайомий телефонував із Сум. Казав що рашисти палять наші поля з зерном і комбайни. Чому ми того самого не робимо з рашистами? Для того щоб палити рашистські поля і ліси не потрібно надважких і *********** дорогих дронів чи ракет. Чи до вас не доходить що війна зараз йде на виживання і залишиться тільки один той в кого буде що їсти і чим воювати
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04.07.2026 14:34 Ответить
+5
Валіть всі літаки кацапські! Бомбіть литовища!
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04.07.2026 14:28 Ответить
+3
Не вірте цим казочкам і іншим не розказуйте. У рашистів повно полів засіяних зерновими, яких вистачає і рашистам і ще й на продажу на експорт в обмін на зброю або на політичну підтримку. Зерно це така ж зброя як і нафта
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04.07.2026 14:54 Ответить

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