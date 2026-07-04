ГУР заявило об уничтожении российского МиГ-29 на аэродроме "Бельбек" в оккупированном Крыму. ВИДЕО
В ночь с 25 на 26 июня 2026 года в ходе удара по аэродрому "Бельбек" во временно оккупированном Крыму были уничтожены истребитель МиГ-29 и аэродромная пусковая установка.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Telegram-канал ГУР МО.
"Специалисты Департамента беспилотных систем ГУР МО Украины атаковали аэродром "Бельбек" во временно оккупированном Крыму — в результате операции уничтожен российский истребитель МиГ-29", — говорится в сообщении.
Кроме того, одним ударом спецназовцы ГУР также сожгли аэродромную пусковую установку — в момент поражения машина обслуживала боевой самолет российских оккупантов.
"Ориентировочные убытки агрессора могут составить десятки миллионов долларов", — отметили в ГУР.
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+11 ALEX SUROVV #593022
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