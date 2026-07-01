Поражены ангары с истребителями на военном аэродроме "Саки" в оккупированном Крыму, - СБУ

СБУ нанесла успешный удар по военному аэродрому "Саки" во временно оккупированном Крыму. Целью операции стала инфраструктура аэродрома, в частности ангары с истребителями.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

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Есть попадания

Как отмечается, подтверждено пять попаданий беспилотников СБУ по ангарам, где хранилась авиационная техника.

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По предварительной информации, в двух ангарах на момент удара находились истребители Су-30 и Су-30СМ. После атаки в ангаре, где находился Су-30СМ, был зафиксирован пожар, что свидетельствует об успешном поражении цели.

Ориентировочная стоимость каждого такого самолета составляет от 30 до 50 млн долларов США, в зависимости от комплектации.

"СБУ систематически уничтожает военный потенциал российских оккупантов как на передовой, так и в тылу противника. Никакие ангары или хранилища не помогут - СБУ найдет врага везде", - говорится в сообщении.

Что этому предшествовало?

Ранее сообщалось, что во временно оккупированном Крыму беспилотники атаковали подстанцию, питающую российские военные объекты.

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