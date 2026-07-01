Во временно оккупированном Крыму беспилотники атаковали подстанцию, питающую российские военные объекты. ФОТО

В ночь на 1 июля беспилотники атаковали электроподстанцию 330/110 кВ "Западно-Крымская" во временно оккупированном Крыму.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Telegram-канал "Крымский ветер".

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На подстанции вспыхнул пожар

По данным источника, под удар попала подстанция, расположенная вблизи села Карьерное Сакского района.

На спутниковых снимках зафиксирован очаг пожара на открытом распределительном устройстве 110 кВ. Местные жители сообщили, что взрывы в районе подстанции прогремели около 01:00.





Подстанция обеспечивает электроэнергией военные объекты

По информации Telegram-канала, подстанция "Западно-Крымская" является одним из ключевых элементов энергосистемы оккупированного полуострова. Она обеспечивает электроснабжение центральной и западной частей Крыма, где расположено значительное количество российских военных объектов.

Отмечается, что этот энергообъект уже подвергался атаке 22 июня.

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Также 30 июня сообщалось о пожаре на тяговой подстанции железнодорожной станции "Почтовая" в Бахчисарайском районе временно оккупированного Крыма.