У тимчасово окупованому Криму безпілотники атакували підстанцію, яка живить російські військові об’єкти. ФОТО

У ніч на 1 липня безпілотники атакували електропідстанцію 330/110 кВ "Західно-Кримська" у тимчасово окупованому Криму.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише Telegram-канал "Крымский ветер".

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На підстанції спалахнула пожежа

За даними джерела, під удар потрапила підстанція, розташована поблизу села Кар'єрне Сакського району.

На супутникових знімках зафіксовано осередок пожежі на відкритому розподільчому пристрої 110 кВ. Місцеві жителі повідомили, що вибухи в районі підстанції пролунали близько 01:00.





Підстанція забезпечує електроенергією військові об'єкти

За інформацією Telegram-каналу, підстанція "Західно-Кримська" є одним із ключових елементів енергосистеми окупованого півострова. Вона забезпечує електропостачання центральної та західної частин Криму, де розташована значна кількість російських військових об'єктів.

Зазначається, що цей енергооб'єкт уже атакували 22 червня.

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Також 30 червня повідомлялося про пожежу на тяговій підстанції залізничної станції Поштова у Бахчисарайському районі тимчасово окупованого Криму.