Уражено ангари з винищувачами на військовому аеродромі "Саки" в окупованому Криму, - СБУ

СБУ завдала успішного удару по військовому аеродрому "Саки" в тимчасово окупованому Криму. Ціллю операції стала інфраструктура аеродрому, зокрема ангари з винищувачами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

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Є влучання

Як зазначається, підтверджено п'ять влучань безпілотників СБУ по ангарах, де зберігалася авіаційна техніка.

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За попередньою інформацією, у двох ангарах на момент удару перебували винищувачі Су-30 та Су-30СМ. Після атаки в ангарі, де перебував Су-30СМ, була зафіксована пожежа, що свідчить про успішне ураження цілі.

Орієнтовна вартість кожного такого літака становить від 30 до 50 млн доларів США, залежно від комплектації.

"СБУ системно знищує військовий потенціал російських окупантів як на передовій, так і у ворожому тилу. Жодні ангари чи сховища не допоможуть - СБУ дістане ворога всюди", - йдеться у повідомленні.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що в тимчасово окупованому Криму безпілотники атакували підстанцію, яка живить російські військові об’єкти.

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