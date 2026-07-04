Бойцы ГПСУ показали подборку уничтожения российских дронов. ВИДЕО

Украинские пограничники обнародовали подборку кадров, демонстрирующих эффективное противодействие российским беспилотникам во время воздушных атак и разведки противника.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Государственная пограничная служба Украины продолжает эффективно защищать украинское небо, применяя для борьбы с вражескими БПЛА стрелковое оружие, средства противовоздушной обороны, радиоэлектронной борьбы и новейшие дроны-перехватчики.

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Только в течение июня подразделения ГПСУ пресекли полет более 8 тысяч российских беспилотников. Среди них — почти 900 ударных БПЛА типа "Шахед" и "Гербера".

На кадрах видно, как бойцы ГПСУ с помощью стрелкового оружия сбивают российские дроны, которые атаковали украинские города и вели воздушную разведку позиций Сил обороны.

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