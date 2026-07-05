РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11875 посетителей онлайн
Новости Видео Уничтожение российских оккупантов Донетчина
13 163 35

Рашист снял на видео последние секунды перед ударом украинского дрона по блиндажу: "Пытается сюда. Все, п#зда"

Российский военный снял на видео последние секунды перед тем, как украинский ударный беспилотник поразил блиндаж, в котором укрывались оккупанты.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на кадрах слышен характерный звук приближения БПЛА, после чего раздается мощный взрыв.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Во время записи российские военные обсуждают, что украинский дрон пытается добраться до их укрытия, и признают, что бежать уже поздно.

Атака была осуществлена украинскими операторами дронов на Донецком направлении.

В результате попадания блиндаж был уничтожен, а личный состав противника внутри понес потери.

"Пытается сюда. Все, п#зда", - говорит один из российских военных за мгновение до удара.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Бойцы ГПСУ показали подборку уничтожения российских дронов. ВИДЕО

Смотрите также: ГУР заявило об уничтожении российского МиГ-29 на аэродроме "Бельбек" в оккупированном Крыму. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (23239) уничтожение (10173) Донецкая область (12570) ВСУ (7928) дроны (7542)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+31
не страшно. У нас лисиці і одноногих їдять.
показать весь комментарий
05.07.2026 11:12 Ответить
+19
Де все це сонмище підарських ботів?
Ваш вихід!
Ну?!

... гандони ******...
показать весь комментарий
05.07.2026 11:14 Ответить
+17
То він від задоволення чи оргазму так репетував після згадки про жіночий орган?
показать весь комментарий
05.07.2026 11:13 Ответить

Загрузка...

 
 