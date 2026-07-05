Рашист снял на видео последние секунды перед ударом украинского дрона по блиндажу: "Пытается сюда. Все, п#зда"

Российский военный снял на видео последние секунды перед тем, как украинский ударный беспилотник поразил блиндаж, в котором укрывались оккупанты.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на кадрах слышен характерный звук приближения БПЛА, после чего раздается мощный взрыв.

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Во время записи российские военные обсуждают, что украинский дрон пытается добраться до их укрытия, и признают, что бежать уже поздно.

Атака была осуществлена украинскими операторами дронов на Донецком направлении.

В результате попадания блиндаж был уничтожен, а личный состав противника внутри понес потери.

"Пытается сюда. Все, п#зда", - говорит один из российских военных за мгновение до удара.

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