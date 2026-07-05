Рашист снял на видео последние секунды перед ударом украинского дрона по блиндажу: "Пытается сюда. Все, п#зда"
Российский военный снял на видео последние секунды перед тем, как украинский ударный беспилотник поразил блиндаж, в котором укрывались оккупанты.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на кадрах слышен характерный звук приближения БПЛА, после чего раздается мощный взрыв.
Во время записи российские военные обсуждают, что украинский дрон пытается добраться до их укрытия, и признают, что бежать уже поздно.
Атака была осуществлена украинскими операторами дронов на Донецком направлении.
В результате попадания блиндаж был уничтожен, а личный состав противника внутри понес потери.
"Пытается сюда. Все, п#зда", - говорит один из российских военных за мгновение до удара.
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