Украинская авиация уничтожила пункты управления и мастерские БПЛА оккупантов ударами авиабомб GBU-62. ВИДЕО

Украинская авиация нанесла серию мощных ударов по пунктам управления и мастерским по производству беспилотников российских оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, кадрами боевых действий поделился один из украинских пилотов в своём Telegram-канале "Подсолнух".

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Отмечается, что экипажи истребителей Воздушных сил Украины нанесли удары по вражеским целям авиабомбами GBU-62.

В результате точных попаданий пункты управления, мастерские БПЛА и места дислокации противника были уничтожены вместе с личным составом, находившимся внутри.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Рашист снял последние секунды перед ударом украинского дрона по блиндажу: "Пытается сюда. Все, п#зда". ВИДЕО

Смотрите также: Бойцы ГПСУ показали подборку уничтожения российских дронов. ВИДЕО