Украинская авиация уничтожила пункты управления и мастерские БПЛА оккупантов ударами авиабомб GBU-62. ВИДЕО
Украинская авиация нанесла серию мощных ударов по пунктам управления и мастерским по производству беспилотников российских оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, кадрами боевых действий поделился один из украинских пилотов в своём Telegram-канале "Подсолнух".
Отмечается, что экипажи истребителей Воздушных сил Украины нанесли удары по вражеским целям авиабомбами GBU-62.
В результате точных попаданий пункты управления, мастерские БПЛА и места дислокации противника были уничтожены вместе с личным составом, находившимся внутри.
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