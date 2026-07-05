Бойцы 66-й ОМБр показали, как российские БПЛА "Молнии" выдают позиции оккупантов
Из-за сложностей с логистикой российские войска всё чаще используют ударные беспилотники типа "Молния" для доставки грузов на передовые позиции.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в 66-й отдельной механизированной бригаде имени князя Мстислава Храброго.
Отмечается, что ранее оккупанты в основном переносили боекомплект и провиант пешком, однако теперь всё чаще переоборудуют ударные "Молнии" для выполнения логистических задач, подвешивая к ним необходимые грузы.
Впрочем, такой способ снабжения имеет для противника серьезный недостаток. Частые полеты этих БПЛА раскрывают местоположение российских подразделений, после чего по обнаруженным целям наносят удары дроны батальона беспилотных систем MARA.
Таким образом оккупанты не только теряют сами беспилотники, но и выдают местоположение собственных позиций на передовой.
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