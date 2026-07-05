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Новости Видео Результаты работы подразделений СБС Удары по энергетике в РФ
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Пилоты СБС за 48 часов поразили 16 энергетических объектов на оккупированных территориях. ВИДЕО

Пилоты Сил беспилотных систем Украины в течение 48 часов нанесли серию ударов по энергетической инфраструктуре российских оккупантов на временно оккупированных территориях.

Как сообщает Цензор.НЕТ, за двое суток было поражено 16 энергетических объектов во временно оккупированном Крыму, а также в Херсонской, Луганской и Запорожской областях.

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Среди целей - электроподстанции и трансформаторы, обеспечивавшие электроснабжение военной инфраструктуры российских оккупантов.

В частности, были поражены:

  • Электроподстанция ПС 110 кВ "Ковильное", нп Ковильное, АР Крым, 9-я батарея "Кайрос" 414-й обр СБС "Птахи Мадяра";
  • ПС 110 кВ "Степное", нп Степное, АР Крым, 9-я батарея "Кайрос" 414-й обр СБС "Птахи Мадяра";
  • ПС 150 кВ "Геническ", нп Геническ, Херсонская обл., 9-я батарея "Кайрос" 414-й обр СБС "Птахи Мадяра";
  • ПС 35 кВ "Яни Капу", нп Яни Капу, АР Крым, 9-я батарея "Кайрос" 414-й обр СБС "Птахи Мадяра";
  • ПС 110 кВ "Трактово", нп Трактово, АР Крым, 9-я батарея "Кайрос" 414-й обр СБС "Птахи Мадяра";
  • ПС 150 кВ "Оверяновка", нп Оверяновка, Херсонская обл., 9-я батарея "Кайрос" 414-й обр СБС "Птахи Мадяра";
  • ПС 110 кВ "Нива", нп Нива, АР Крым, 9 бат "Кайрос" 414 ОБр СБС "Птахи Мадяра";
  • ПС 110 кВ "Зимне", нп Зимне, АР Крым, 412-я обр СБС "Nemesis";
  • ПС 220 кВ "Бахчисарай", нп Бахчисарай, АР Крым, 412-я обр СБС "Nemesis";
  • ПС 110 кВ "Саки", нп Саки, АР Крым, 1 ОЦ СБС;
  • ПС 330 кВ "Западно-Крымская", нп Карьерное, АР Крым, 1 ОЦ СБС;
  • ПС 35 кВ "Славянское", нп Славянское, АР Крым, 9 бат "Кайрос" 414-й обр СБС "Птахи Мадяра";
  • Электроподстанция (трансформатор), нп Лозовский, Луганская обл., 20-я обр СБС "К-2";
  • Электроподстанция (трансформатор), нп Покровское, Луганская обл., 20-я обр СБС "К-2";
  • Электроподстанция (трансформатор), нп Преображенка, Херсонская обл., 20-я обр СБС "К-2";
  • Электроподстанция (трансформатор), населённый пункт Нововасильевка, Запорожская область, 412-я бригада СБС "Nemesis".

Подборку поражений обнародовал командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди (Мадяр) в своем Telegram-канале.

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Автор: 

Крым (26033) уничтожение (10173) Запорожская область (4554) Донецкая область (12570) Тарифы на электроэнергию (2394) Бровди Роберт Мадяр (146) Силы беспилотных систем (552) Луганская область (6492) Херсонская область (5814) 414 Птахи Мадяра (211) 412 полк Nemesis СБС (37) 20 отдельная бригада беспилотных систем К-2 (19)
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Топ комментарии
+5
Треба виносити ще й заправки. Пишуть, що русня знищила всі заправки на трасі між Дніпром та Харковом.
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05.07.2026 13:28 Ответить
+4
Дзьобають потроху))) Злі Птахи у Мадяра!
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05.07.2026 13:39 Ответить
+2
Екологічне свято Грети Тумблер.
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05.07.2026 13:33 Ответить

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