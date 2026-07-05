Пилоты СБС за 48 часов поразили 16 энергетических объектов на оккупированных территориях. ВИДЕО

Пилоты Сил беспилотных систем Украины в течение 48 часов нанесли серию ударов по энергетической инфраструктуре российских оккупантов на временно оккупированных территориях.

Как сообщает Цензор.НЕТ, за двое суток было поражено 16 энергетических объектов во временно оккупированном Крыму, а также в Херсонской, Луганской и Запорожской областях.

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Среди целей - электроподстанции и трансформаторы, обеспечивавшие электроснабжение военной инфраструктуры российских оккупантов.

В частности, были поражены:

Электроподстанция ПС 110 кВ "Ковильное", нп Ковильное, АР Крым, 9-я батарея "Кайрос" 414-й обр СБС "Птахи Мадяра";

ПС 110 кВ "Степное", нп Степное, АР Крым, 9-я батарея "Кайрос" 414-й обр СБС "Птахи Мадяра";

ПС 150 кВ "Геническ", нп Геническ, Херсонская обл., 9-я батарея "Кайрос" 414-й обр СБС "Птахи Мадяра";

ПС 35 кВ "Яни Капу", нп Яни Капу, АР Крым, 9-я батарея "Кайрос" 414-й обр СБС "Птахи Мадяра";

ПС 110 кВ "Трактово", нп Трактово, АР Крым, 9-я батарея "Кайрос" 414-й обр СБС "Птахи Мадяра";

ПС 150 кВ "Оверяновка", нп Оверяновка, Херсонская обл., 9-я батарея "Кайрос" 414-й обр СБС "Птахи Мадяра";

ПС 110 кВ "Нива", нп Нива, АР Крым, 9 бат "Кайрос" 414 ОБр СБС "Птахи Мадяра";

ПС 110 кВ "Зимне", нп Зимне, АР Крым, 412-я обр СБС "Nemesis";

ПС 220 кВ "Бахчисарай", нп Бахчисарай, АР Крым, 412-я обр СБС "Nemesis";

ПС 110 кВ "Саки", нп Саки, АР Крым, 1 ОЦ СБС;

ПС 330 кВ "Западно-Крымская", нп Карьерное, АР Крым, 1 ОЦ СБС;

ПС 35 кВ "Славянское", нп Славянское, АР Крым, 9 бат "Кайрос" 414-й обр СБС "Птахи Мадяра";

Электроподстанция (трансформатор), нп Лозовский, Луганская обл., 20-я обр СБС "К-2";

Электроподстанция (трансформатор), нп Покровское, Луганская обл., 20-я обр СБС "К-2";

Электроподстанция (трансформатор), нп Преображенка, Херсонская обл., 20-я обр СБС "К-2";

Электроподстанция (трансформатор), населённый пункт Нововасильевка, Запорожская область, 412-я бригада СБС "Nemesis".

Подборку поражений обнародовал командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди (Мадяр) в своем Telegram-канале.

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