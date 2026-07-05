Пілоти СБС за 48 годин уразили 16 енергетичних об’єктів на окупованих територіях. ВIДЕО

Пілоти Сил безпілотних систем України протягом 48 годин завдали серії ударів по енергетичній інфраструктурі російських окупантів на тимчасово окупованих територіях.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, за дві доби було уражено 16 енергетичних об'єктів у тимчасово окупованому Криму, а також на Херсонщині, Луганщині та Запоріжжі.

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Серед цілей - електропідстанції та трансформатори, які забезпечували електропостачання військової інфраструктури російських окупантів.

Зокрема уражено:

Eлектропідстанція ПС 110 кВ "Ковильне", нп Ковильне, АР Крим, 9 бат "Кайрос" 414 ОБр СБС "Птахи Мадяра";

ПС 110 кВ "Степне", нп Степне, АР Крим, 9 бат "Кайрос" 414 ОБр СБС "Птахи Мадяра";

ПС 150 кВ "Генічеськ", нп Генічеськ, Херсонська обл, 9 бат "Кайрос" 414 ОБр СБС "Птахи Мадяра";

ПС 35 кВ "Яни Капу", нп Яни Капу, АР Крим, 9 бат "Кайрос" 414 ОБр СБС "Птахи Мадяра";

ПС 110 кВ "Трактове", нп Трактове, АР Крим, 9 бат "Кайрос" 414 ОБр СБС "Птахи Мадяра";

ПС 150 кВ "Овер'янівка", нп Овер'янівка, Херсонська обл., 9 бат "Кайрос" 414 ОБр СБС "Птахи Мадяра";

ПС 110 кВ "Нива", нп Нива, АР Крим, 9 бат "Кайрос" 414 ОБр СБС "Птахи Мадяра";

ПС 110 кВ "Зимне", нп Зимне, АР Крим, 412 ОБр СБС "Nemesis";

ПС 220 кВ "Бахчисарай", нп Бахчисарай, АР Крим, 412 ОБр СБС "Nemesis";

ПС 110 кВ "Саки", нп Саки, АР Крим, 1 ОЦ СБС;

ПС 330 кВ "Західно-Кримська", нп Кар'єрне, АР Крим, 1 ОЦ СБС;

ПС 35 кВ "Слов'янське", нп Слов'янське, АР Крим, 9 бат "Кайрос" 414 ОБр СБС "Птахи Мадяра";

Eлектропідстанція (трансформатор), нп Лозівський, Луганська обл, 20 ОБр СБС "К-2";

Eлектропідстанція (трансформатор), нп Покровське, Луганська обл, 20 ОБр СБС "К-2";

Eлектропідстанція (трансформатор), нп Преображенка, Херсонська обл, 20 ОБр СБС "К-2";

Eлектропідстанція (трансформатор), нп Нововасилівка, Запорізька обл, 412 ОБр СБС "Nemesis".

Добірку уражень оприлюднив командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді (Мадяр) у своєму телеграм-каналі.

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