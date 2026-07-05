Повітряне командування "Захід" показало знищення російської крилатої ракети комплексом Skynex. ВIДЕО
Повітряне командування "Захід" оприлюднило кадри бойової роботи зенітного артилерійського комплексу Skynex, який знищив російську крилату ракету.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на корпусі командної машини батареї нанесені позначки вже знищених повітряних цілей - двох крилатих ракет та 34 ударних дронів-камікадзе типу "Шахед".
На оприлюдненому відео також видно, що система впевнено супроводжує повітряні цілі, які рухаються зі швидкістю близько 800 км/год.
Зазначається, що українські зенітні ракетні війська продовжують посилюватися новітніми зенітними артилерійськими комплексами Skynex, які вже довели свою ефективність під час відбиття російських повітряних атак.
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