Воздушное командование "Запад" продемонстрировало уничтожение российской крылатой ракеты комплексом Skynex. ВИДЕО

Воздушное командование "Запад" обнародовало кадры боевого применения зенитного артиллерийского комплекса Skynex, который уничтожил российскую крылатую ракету.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на корпусе командной машины батареи нанесены отметки уже уничтоженных воздушных целей - двух крылатых ракет и 34 ударных дронов-камикадзе типа "Шахед".

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На обнародованном видео также видно, что система уверенно сопровождает воздушные цели, движущиеся со скоростью около 800 км/ч.

Отмечается, что украинские зенитные ракетные войска продолжают укрепляться новейшими зенитными артиллерийскими комплексами Skynex, которые уже доказали свою эффективность при отражении российских воздушных атак.

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