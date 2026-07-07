Операторы зенитных дронов из подразделения "Prime" уничтожили 27 российских беспилотников

В социальных сетях опубликовали видеозапись с фрагментами боевых действий украинских военнослужащих, специализирующихся на противодействии беспилотной авиации противника. Бойцы подразделения "Prime" продемонстрировали результаты отражения воздушных угроз и сообщили о нейтрализации почти трёх десятков БПЛА различных типов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, среди уничтоженной техники зафиксированы как разведывательные аппараты, так и ударные дроны-камикадзе.

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Согласно обнародованным данным, подразделению удалось вывести из строя или уничтожить 27 беспилотных летательных аппаратов российских оккупационных войск. В перечень ликвидированных воздушных целей вошли:

2 дорогостоящих разведывательных БПЛА "Мерлин-ВР";

17 разведывательных беспилотников типа "Zala" и "Supercam";

2 аппарата "КВО";

4 ударных дрона-камикадзе "Ланцет";

1 разведывательный БПЛА "Орлан".

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Для противодействия и уничтожения указанных комплексов украинские защитники применяли средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и огневые средства поражения.

"Подразделение Prime обезвредило 27 беспилотников, среди которых: 2 очень дорогих "Мерлин-ВР", 17 Zala, Supercam, 2 КВО, 4 "Ланцета" и "Орлана", — отмечается в сообщении.

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