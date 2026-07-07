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Операторы "Червоной Калины" разгромили логистику оккупантов в тылу на Донетчине: уничтожено 15 единиц техники вместе с пехотой. ВИДЕО
Операторы дронов 14-й бригады "Красная Калина" 1-го корпуса Национальной гвардии Украины "Азов" уничтожили логистическую технику и живую силу российских оккупантов в тылу на временно оккупированной части Донецкой области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, под ударами украинских пилотов оказались логистические автомобили, транспорт, перевозивший российскую пехоту, топливозаправщики, автомобили УАЗ "Буханка" и военные грузовики.
Вследствие серии точных ударов было уничтожено не менее 15 единиц логистической техники противника, а также ликвидированы живые силы оккупантов, находившиеся в транспортных средствах.
Подборку боевых действий опубликовала 14-я бригада "Червона Калина" в своём Telegram-канале.
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