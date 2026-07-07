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Украинская авиация уничтожила пункт базирования штурмовых групп РФ и склад боекомплекта в Каменском. ВИДЕО

Украинская авиация нанесла точный удар по пункту базирования российских штурмовых групп и складу боекомплекта в Каменском.

Как сообщает Цензор.НЕТ, авиаудар по вражескому объекту нанесли экипажи истребителей Воздушных сил Украины.

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По данным разведки, было обнаружено скопление российских военных, после чего координаты цели передали украинским пилотам.

В результате прицельного попадания произошел мощный взрыв, который уничтожил место засады оккупантов вместе с боекомплектом и личным составом, находившимся на позиции.

Кадры обнародовал один из украинских пилотов в своем Telegram-канале "Подсолнух".

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