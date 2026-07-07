Украинская авиация уничтожила пункт базирования штурмовых групп РФ и склад боекомплекта в Каменском. ВИДЕО
Украинская авиация нанесла точный удар по пункту базирования российских штурмовых групп и складу боекомплекта в Каменском.
Как сообщает Цензор.НЕТ, авиаудар по вражескому объекту нанесли экипажи истребителей Воздушных сил Украины.
По данным разведки, было обнаружено скопление российских военных, после чего координаты цели передали украинским пилотам.
В результате прицельного попадания произошел мощный взрыв, который уничтожил место засады оккупантов вместе с боекомплектом и личным составом, находившимся на позиции.
Кадры обнародовал один из украинских пилотов в своем Telegram-канале "Подсолнух".
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