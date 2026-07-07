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Спецназовцы ГУР уничтожили бензовозы, дроны, технику и живую силу оккупантов на Запорожском направлении. ВИДЕО

Спецназовцы Департамента активных действий ГУР МО Украины уничтожили ряд логистических объектов, военной техники и живой силы российских войск на Запорожском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские операторы дронов поразили бензовозы, логистический транспорт, беспилотники, военную технику и пехоту противника.

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На видео также запечатлены удары пилотов Сил обороны по целям, расположенным в тылу российских войск.

В результате серии попаданий были нанесены существенные потери логистическому обеспечению ВС РФ.

Подборку самых результативных огневых поражений за прошедшую неделю обнародовало Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

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