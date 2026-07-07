562 1
Спецназовцы ГУР уничтожили бензовозы, дроны, технику и живую силу оккупантов на Запорожском направлении. ВИДЕО
Спецназовцы Департамента активных действий ГУР МО Украины уничтожили ряд логистических объектов, военной техники и живой силы российских войск на Запорожском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские операторы дронов поразили бензовозы, логистический транспорт, беспилотники, военную технику и пехоту противника.
На видео также запечатлены удары пилотов Сил обороны по целям, расположенным в тылу российских войск.
В результате серии попаданий были нанесены существенные потери логистическому обеспечению ВС РФ.
Подборку самых результативных огневых поражений за прошедшую неделю обнародовало Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль