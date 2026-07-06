Рашист пошёл "на таран" FPV-дрона 12-й бригады "Азов" и погиб от взрыва. ВИДЕО

Бойцы 12-й бригады специального назначения "Азов" запечатлели момент ликвидации российского оккупанта, который пытался собственным телом сбить украинский FPV-дрон.

Как сообщает Цензор.НЕТ, российский военный фактически попытался пойти "на таран" беспилотника, однако избежать удара не смог.

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В результате столкновения FPV-дрона с оккупантом произошел мощный взрыв. Российского военного разорвало на части и сбросило со строения вниз.

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