РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6085 посетителей онлайн
Новости Видео Уничтожение российских оккупантов Ликвидация российских окукпантов
1 359 4

Рашист пошёл "на таран" FPV-дрона 12-й бригады "Азов" и погиб от взрыва. ВИДЕО

Бойцы 12-й бригады специального назначения "Азов" запечатлели момент ликвидации российского оккупанта, который пытался собственным телом сбить украинский FPV-дрон.

Как сообщает Цензор.НЕТ, российский военный фактически попытался пойти "на таран" беспилотника, однако избежать удара не смог.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

В результате столкновения FPV-дрона с оккупантом произошел мощный взрыв. Российского военного разорвало на части и сбросило со строения вниз.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Экипаж самолета Ан-28 пулеметом Minigun уничтожил российский "Шахед" во время ночной атаки. ВИДЕО

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Операторы батальона "Воля" поразили 12 оккупантов под Волчанском: некоторые даже не пытались бежать. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (23239) уничтожение (10173) Азов (905) дроны (7542)
Поделиться:
Подытожить:

Загрузка...

 
 