Операторы батальона "Воля" поразили 12 оккупантов под Волчанском: некоторые даже не пытались бежать. ВИДЕО

Операторы БПЛА роты "Воля" 3-го мотопехотного батальона 57-й отдельной мотопехотной бригады нанесли очередные потери российской пехоте на Волчанском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в ходе боевых действий украинские пилоты обнаружили небольшие пехотные группы противника, которые передвигались по открытой местности, и нанесли по ним удары с помощью дронов.

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В результате атаки было ликвидировано 12 российских пехотинцев.

На обнародованных кадрах также видно, что часть оккупантов даже не пыталась уклониться от ударов украинских беспилотников, фактически воспринимая поражение как неизбежное.

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