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Оператори батальйону "Воля" уразили 12 окупантів під Вовчанськом: частина рашистів навіть не намагалася тікати. ВIДЕО
Оператори БпЛА роти "Воля" 3-го мотопіхотного батальйону 57-ї окремої мотопіхотної бригади завдали чергових втрат російській піхоті на Вовчанському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час бойової роботи українські пілоти виявили малі піхотні групи противника, які пересувалися відкритою місцевістю, та завдали по них ударів дронами.
Унаслідок атаки було ліквідовано 12 російських піхотинців.
На оприлюднених кадрах також видно, що частина окупантів навіть не намагалася уникнути ударів українських безпілотників, фактично сприймаючи ураження як неминуче.
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