Десантники 7-го корпусу ДШВ дронами Fire Point почали нищити логістику окупантів під Покровськом. ВIДЕО

Десантники 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ розпочали серію ударів новітніми ударними комплексами-камікадзе Fire Point по логістиці російських окупантів на Покровському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, першими у Десантно-штурмових військах отримавши на озброєння комплекси Fire Point, підрозділи корпусу вже завдали низки ударів по ключових тилових об'єктах противника.

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Серед перших результатів — ураження об'єктів у житловій забудові мікрорайону "Лазурний" на півдні Покровська, де були знищені передові склади безпілотників, паливно-мастильних матеріалів та боєкомплекту російських військ.

Також оператори Fire Point завдали високоточних ударів по цілях у Новоолександрівці, що приблизно за 25 кілометрів на схід від Покровська.

Унаслідок влучань було ліквідовано пункт тимчасової дислокації підрозділу РФ та логістичний склад противника.

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