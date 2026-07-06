Десантники 7-го корпусу ДШВ дронами Fire Point почали нищити логістику окупантів під Покровськом. ВIДЕО
Десантники 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ розпочали серію ударів новітніми ударними комплексами-камікадзе Fire Point по логістиці російських окупантів на Покровському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, першими у Десантно-штурмових військах отримавши на озброєння комплекси Fire Point, підрозділи корпусу вже завдали низки ударів по ключових тилових об'єктах противника.
Серед перших результатів — ураження об'єктів у житловій забудові мікрорайону "Лазурний" на півдні Покровська, де були знищені передові склади безпілотників, паливно-мастильних матеріалів та боєкомплекту російських військ.
Також оператори Fire Point завдали високоточних ударів по цілях у Новоолександрівці, що приблизно за 25 кілометрів на схід від Покровська.
Унаслідок влучань було ліквідовано пункт тимчасової дислокації підрозділу РФ та логістичний склад противника.
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