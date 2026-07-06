Українська авіація знищила місце скупчення окупантів і боєкомплект поблизу Родинського. ВIДЕО

Екіпажі винищувачів Повітряних сил України завдали авіаудару по місцю скупчення живої сили та боєкомплекту російських окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, кадрами бойової роботи поділився один з українських пілотів у своєму телеграм-каналі.

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За словами пілота, удар було завдано на східному напрямку поблизу міста Родинське.

Унаслідок прицільного влучання будівлю, в якій перебували російські військові та зберігався боєкомплект, було повністю знищено.

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