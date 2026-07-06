Пряме влучання боєприпасу у мотоцикл із двома російськими штурмовиками. ВIДЕО

У соціальних мережах оприлюднили відеозапис, на якому зафіксовано успішне ураження транспортного засобу російських окупаційних військ. Оператори безпілотних літальних апаратів підрозділу "Нічна варта" 1-го мотопіхотного батальйону 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" ЗСУ влучили боєприпасом у двох російських мотоштурмовиків.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські воїни заскочили росіян на польовій дорозі у той момент, коли вони усілися на мотоцикл і розпочали рух.

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