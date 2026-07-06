Прямое попадание боеприпаса в мотоцикл с двумя российскими штурмовиками

В социальных сетях была опубликована видеозапись, на которой запечатлено успешное поражение транспортного средства российских оккупационных войск. Операторы беспилотных летательных аппаратов подразделения "Ночная стража" 1-го мотопехотного батальона 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" ВСУ поразили боеприпасом двух российских мотоштурмовиков.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские военные застали россиян врасплох на полевой дороге в тот момент, когда те сели на мотоцикл и начали движение.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Смотрите также: У российского штурмовика ударом украинского дрона разорвало зад. ВИДЕО