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Новости Видео Уничтожение российских оккупантов
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Прямое попадание боеприпаса в мотоцикл с двумя российскими штурмовиками

В социальных сетях была опубликована видеозапись, на которой запечатлено успешное поражение транспортного средства российских оккупационных войск. Операторы беспилотных летательных аппаратов подразделения "Ночная стража" 1-го мотопехотного батальона 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" ВСУ поразили боеприпасом двух российских мотоштурмовиков.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские военные застали россиян врасплох на полевой дороге в тот момент, когда те сели на мотоцикл и начали движение.

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Автор: 

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