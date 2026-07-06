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Новости Видео Уничтожение российских оккупантов
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У российского штурмовика ударом украинского дрона разорвало зад

В социальных сетях появилась видеозапись, на которой запечатлена боевая работа операторов беспилотных летательных аппаратов подразделения "Птахи Мадяра" (414-й отдельный полк ударных беспилотных авиационных систем ВСУ). Украинские военные обнаружили и атаковали пехотную группу противника, которая передвигалась на одном из участков фронта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в результате удара дрона-камикадзе один из российских штурмовиков получил смертельные ранения. После попадания один из оккупантов получил тяжелые травмы нижней части тела.

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Автор: 

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Топ комментарии
+9
Па центру прінятія рішеній
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06.07.2026 09:53 Ответить
+7
Хай би їм всим кацапам жопу на німецький хрест порвало.Тоді, коли гинуть десятки киян і руйнують будинки показувати що якомусь пілару жопу порвало це не сорозмірно.Покажіть що Кремль палає,там вирва,затоплена водою.
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06.07.2026 09:52 Ответить
+6
Дійсно на дупу знайшов пригоду...
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06.07.2026 09:59 Ответить

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