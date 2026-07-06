У российского штурмовика ударом украинского дрона разорвало зад
В социальных сетях появилась видеозапись, на которой запечатлена боевая работа операторов беспилотных летательных аппаратов подразделения "Птахи Мадяра" (414-й отдельный полк ударных беспилотных авиационных систем ВСУ). Украинские военные обнаружили и атаковали пехотную группу противника, которая передвигалась на одном из участков фронта.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в результате удара дрона-камикадзе один из российских штурмовиков получил смертельные ранения. После попадания один из оккупантов получил тяжелые травмы нижней части тела.
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