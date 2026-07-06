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Новини Відео Знищення російських окупантів
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Російському штурмовику ударом українського дрона розірвало зад. ВIДЕО

У соціальних мережах поширили відеозапис, на якому зафіксовано бойову роботу операторів безпілотних літальних апаратів підрозділу "Птахи Мадяра" (414-й окремий полк ударних безпілотних авіаційних систем ЗСУ). Українські військові виявили та атакували піхотну групу противника, що пересувалася на одній із ділянок фронту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, внаслідок удару дрона-камікадзе один із російських штурмовиків зазнав смертельних поранень. Після влучання один із окупантів зазнав важких травм нижньої частини тіла.

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армія рф (21471) курйоз (603) знищення (10503) дрони (8641) 414 Птахи Мадяра (213)
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Топ коментарі
+9
Па центру прінятія рішеній
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06.07.2026 09:53 Відповісти
+7
Хай би їм всим кацапам жопу на німецький хрест порвало.Тоді, коли гинуть десятки киян і руйнують будинки показувати що якомусь пілару жопу порвало це не сорозмірно.Покажіть що Кремль палає,там вирва,затоплена водою.
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06.07.2026 09:52 Відповісти
+6
Дійсно на дупу знайшов пригоду...
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06.07.2026 09:59 Відповісти

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