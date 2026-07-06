Російському штурмовику ударом українського дрона розірвало зад. ВIДЕО
У соціальних мережах поширили відеозапис, на якому зафіксовано бойову роботу операторів безпілотних літальних апаратів підрозділу "Птахи Мадяра" (414-й окремий полк ударних безпілотних авіаційних систем ЗСУ). Українські військові виявили та атакували піхотну групу противника, що пересувалася на одній із ділянок фронту.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, внаслідок удару дрона-камікадзе один із російських штурмовиків зазнав смертельних поранень. Після влучання один із окупантів зазнав важких травм нижньої частини тіла.
Топ коментарі
+9 Sergei M #570318
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+7 Виктор Шевченко
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+6 andrey67
показати весь коментар06.07.2026 09:59 Відповісти Посилання
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