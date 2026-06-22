Українка побачила ударний БПЛА над власним подвір’ям: "Шахед! Це наший? О, який красівий, хай Бог їм помагає!". ВIДЕО
У мережі набув популярності відеозапис, на якому сімейна пара спостерігає за прольотом ударного БПЛА над власним подвір'ям.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на опублікованих кадрах зафіксовано перші емоції людей під час появи безпілотного апарату.
Жінка, почувши характерний гучний звук двигуна, спершу налякалася, припустивши, що над її будинком летить черговий російський дрон-камікадзе типу "Шахед". Проте чоловік швидко заспокоїв дружину, розпізнавши силует українського далекобійного БПЛА, що якраз тримав курс на військові об'єкти в тилу Російської Федерації.
Дізнавшись, що загрози немає, а над головою летить українська "пташка", жінка миттєво змінила переляк на щире захоплення та благословення.
"Шахед, о Боже диви!" - "Це наший", - "Наший? О, який красівий, хай Бог їм помагає!", - чути на відеозаписі.
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